Motta convoca sessão para esta quarta e ameaça suspender deputado que obstruir plenário

Em meio a protesto de congressistas aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que impendem uso dos plenários do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republianos), marcou uma sessão para as 20h30min desta quarta-feira, 6. Os deputados que impedirem as atividades podem ser penalizados, como avisado em comunicado.

"Quaisquer condutas que tenham por finalidade impedir ou obstaculizar as atividades legislativas sujeitarão os parlamentares ao disposto no art. 15, inciso XXX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (suspensão cautelar do mandato por até seis meses)", informa comunicado da Secretaria-Geral da Mesa Diretora.