Conselho de Ética vai analisar neste mês fala de Inspetor Alberto que associou PT a facção

Inspetor Alberto não recebeu punição por vídeos anteriores postados contra Camilo Santana e Evandro Leitão / Crédito: Érika Fonseca / CMFor

Neste mês de agosto, o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) deve se reunir para que seja apresentado o parecer do relator do caso em que o vereador Inspetor Alberto (PL) é acusado de de associar o Partido dos Trabalhadores (PT) à facção criminosa. A bancada do PT espera que o parlamentar seja punido, possivelmente com uma advertência. Alberto, no entanto, disse crer no arquivamento da denúncia e promete recorrer caso receba sanções.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trâmite Em junho, nas vésperas do recesso legislativo, o Conselho de Ética arquivou denúncias contra Inspetor Alberto, envolvendo temas relacionados ao período eleitoral de 2024, admitindo apenas a denúncia envolvendo Inspetor Alberto e alegações contra o PT. Mesmo durante o recesso, Alberto apresentou sua defesa, alegando que não citou parlamentares, nem ninguém especificamente, apenas reproduziu no Plenário uma vídeo que foi exibido em diversos veículos de comunicação. Relatório pronto Segundo o relator do caso e vice-presidente do Conselho de Ética, vereador Luciano Girão (PDT), a análise do processo foi concluída nesse período de recesso. Girão afirma que a relatoria está praticamente finalizada, aguardando apenas a convocação do presidente vereador Professor Enilson (Cidadania) para a próxima reunião do colegiado, onde haverá a apresentação oficial do relatório. Ele afirmou que, diante dos prazos apresentados, a convocação deve ocorrer na próxima semana.

"A gente espera que ele sofra uma advertência, porque foi no início dos trabalhos, não é? Eu acho que uma advertência nesse momento é educativo, porque a gente entende que muitas vezes aqui os vereadores se exaltam. Esse tema da fake news é um tema super novo na conjuntura brasileira", argumentou. Lacerda continuou: "Acho que nós precisamos educar o Parlamento para que a postura dos parlamentares seja de um compromisso que deve ser básico, que é a verdade. Então, acho que é uma advertência, é um caminho de educação parlamentar do exercício na Câmara", afirmou ao O POVO. Ela lembra não ser o primeiro caso polêmico em que o vereador se envolve e, recebendo advertência, seria um aviso para eventuais reincidências.