Deputado do PL pede a Moraes licença para visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Na petição, Marcelo Moraes diz que está à total disposição para 'cumprir rigorosamente todas as condições', inclusive com 'limitação de tempo, acompanhamento oficial ou quaisquer outras medidas necessárias ao fiel cumprimento das medidas cautelares em vigor'.

Em menos de 24 horas após a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Marcelo Moraes (PL-RS) protocolou, no Supremo Tribunal Federal, o primeiro pedido para fazer uma 'visita institucional ' na residência do ex-presidente. O parlamentar alega que o encontro tem caráter 'estritamente institucional e humanitário', com a motivação da 'relevância do papel público do ex-chefe de Estado' e pela 'atual condição excepcional a que está submetido'.

Na segunda-feira, 4, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, alegando descumprimento das medidas cautelares. Com a decisão, o ex-presidente está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados e pessoas previamente autorizadas pela Corte.

Ao pedir autorização para visitar Bolsonaro em seu endereço em Brasília, o parlamentar ressalta que, se for necessário, cumprirá 'as condições específicas para a realização da visita'. A petição foi protocolada na Ação Penal 2668, do STF, que julga o 'núcleo crucial' da tentativa de golpe de Estado em favor de Bolsonaro.

Nas redes sociais, Marcelo Moraes afirma que o ex-presidente é 'perseguido' pelo STF e defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Ao determinar a prisão domiciliar, Moraes considerou que a participação - por meio de ligação via celular com seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) - em manifestações públicas em Copacabana e na Avenida Paulista no domingo, 3, serviu como 'tentativa de coagir o STF e obstruir a Justiça'.