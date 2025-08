Carlos Bolsonaro 'passa bem' e se recupera em casa no Rio após ser atendido em hospital

De acordo com amigos da família Bolsonaro, Carlos foi atendido e liberado poucas horas depois, sem a necessidade de internação ou medicação. O vereador se recupera em casa na Barra da Tijuca acompanhado de familiares.

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) se recupera em casa na capital fluminense após se sentir mal e precisar de atendimento hospitalar na noite desta segunda-feira, 4. O parlamentar deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 5, em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que o irmão "passa bem" e já está em casa.

"Ontem, meu irmão Carlos se sentiu mal, foi para o hospital. Graças a Deus, nada de mais. Foi para casa e passa bem", afirmou Flávio.

Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, por descumprir medidas cautelares anteriores. As medidas incluíam, além do uso de tornozeleira eletrônica, que Bolsonaro não usasse as redes sociais, mesmo por meio de aparelhos e contas de terceiros.

O ex-presidente, no entanto, apareceu se comunicando com manifestantes no domingo, 3, em vídeo postado por Flávio e apagado posteriormente.