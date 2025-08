Bolsonaro não estava em casa e, ao chegar, foi surpreendido pela PF com a ordem de prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltava para casa na tarde da segunda-feira, 4, a tempo de cumprir o toque de recolher imposto em julho pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), quando foi surpreendido por agentes da Polícia Federal com a atual ordem de prisão domiciliar.⁠

As informações são do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage. Conforme apurado, o ex-presidente não estava na residência quando a equipe da PF chegou ao local.