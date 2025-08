Lula cobra PT para empenho na eleição de maioria dos senadores em 2026

"Os nossos senadores, nós temos quase todos em reeleição; eles a oposição bolsonarista, não, eles já têm 25 senadores. Se eles elegem 17, eles vão para 41, e vão fazer a maioria no Senado", disse o presidente, durante o 17º Encontro Nacional da sigla.

O presidente acrescentou que, hoje, um deputado tem mais poder sozinho do que o próprio partido, pelo volume de emendas que recebe e a possibilidade de negociar com vereadores e prefeitos.

"É importante que o partido tenha a possibilidade de articular se o candidato é nosso ou se não é, se a gente vai fazer aliança ou não vai, quais são as possibilidades de ganhar", disse Lula.

Lula disse que, no PT, é comum que os dirigentes imponham suas candidaturas ao partido, mesmo sem chance de vitória.

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) vem destacando a importância de ganhar uma maioria no Senado. É a Casa Alta que pode aprovar, por exemplo, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes.

E cobrou a união do partido, dizendo que as tendências do PT muitas vezes são fruto de disputas pessoais, e não políticas.