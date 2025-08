AO VIVO: Moraes fala pela 1ª vez sobre sanção de Trump com Lei Magnitsky; acompanhe sessão do STF

Lula recebeu ministros no Palácio do Planalto nessa quinta-feira, 31, para um jantar que contou também com a presença do advogado-geral da União e do procurador-geral da República

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 1°, repercute a expectativa pela primeira manifestação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre as sanções impostas a ele por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por meio da aplicação da Lei Magnitsky. A fala deve ocorrer em sessão da Corte nesta sexta, com a volta dos trabalhos após o recesso.

Nessa quinta-feira, 31, Moraes esteve em um jantar no Palácio da Alvorada, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu ministros; o advogado-geral da União, Jorge Messias; além do procurador-geral da República, Paulo Gonet; e do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O encontro ocorreu um dia após Trump anunciar as sanções contra Moraes.