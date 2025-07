Deputado italiano diz ser falsa informação de que Carla Zambelli se entregou à polícia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta terça-feira, 29, o advogado Fábio Pagozzi, que representa Carla Zambelli, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que a deputada "não foi surpreendida" pela polícia, mas se apresentou voluntariamente. A versão foi defendida pelo filho da parlamentar, Bruno Zambelli, e pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ).

"Na tarde de hoje, minha cliente, deputada Carla Zambelli, decidiu se entregar às autoridades italianas a fim de colaborar administrativamente com os pedidos das autoridades, mostrando o seu endereço, mostrando que nunca foi foragida na Itália e estava esperando um posicionamento oficial para que ela pudesse se apresentar. A Carla busca a não-extradição e, obviamente, ser julgada com parcialidade e justiça", disse o advogado.

O deputado italiano, no entanto, refutou a versão da defesa e descreveu como ocorreu a prisão de Zambelli.

"Às 18h40, no horário da Itália, fui informado do paradeiro de Carla. 19h50, eu repassei o endereço de Zambelli à polícia nacional, representada pelo delegado de polícia de Roma. Às 21h, a polícia nacional identificou Carla Zambelli, que estava no endereço que eu havia fornecido: um apartamento no bairro Aurélio, em Roma", contou.