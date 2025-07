Assembleia terá sessões presenciais obrigatórias às quartas-feiras, segundo definição do presidente Romeu Aldigueri (PSB). / Crédito: FERNANDA BARROS

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), anunciou novas medidas para o funcionamento interno do Parlamento que devem entrar em vigor a partir da volta do recesso parlamentar, no início de agosto. O deputado estadual destaca que as pautas do Executivo, Ministério Público e Defensoria foram zeradas antes da pausa e irão focar em ações internas. Entre elas, está a obrigatoriedade de uma sessão plenária 100% presencial, que será realizada às quartas-feiras, começando já na primeira semana.

Romeu ainda anunciou uma nova metodologia em relação ao sistema de inscrição dos deputados estaduais, tema requisitado pela oposição, para usarem a tribuna do Plenário 13 de Maio. Com o novo sistema, serão seis oradores permitidos para no primeiro expediente com um tempo de até 15 minutos para discursar na tribuna e ordem pelo sistema eletrônico. Aldigueri prevê garantia para que cada deputado possa falar na semana de três sessões. "Nós vamos iniciar agora uma nova metodologia no Parlamento cuidando do sistema de inscrição de deputados e deputadas procurando fazer uma coisa democrática. A Assembleia viveu tempos outrora que deputados chegavam meia noite, uma hora da manhã para se inscrever e conseguir falar com a população", disse.