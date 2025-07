STF inicia interrogatório de ex-aliados de Bolsonaro na trama golpista

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A partir das 9h, por videoconferência, são ouvidos os réus dos núcleos 2 e 4 da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a tentativa de golpe de Estado para tentar reverter os resultados das eleições presidenciais de 2022.

Os principais depoimentos serão de Filipe Martins e Silvinei Vasques. Ambos são réus do Núcleo 2, grupo acusado planejar ações para tentar sustentar a permanência ilegítima de Bolsonaro no poder.

Ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente, Martins é acusado de apresentar um jurista ao ex-presidente Bolsonaro para elaboração da minuta do golpe, documento que previa a decretação de estado de sítio ou de defesa em 2022.

Já Vasques é ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e acusado de determinar a realização de blitzes no dia do segundo turno das eleições de 2022, com o objetivo de barrar o deslocamento de eleitores do presidente Luiz Lula da Silva pelas rodovias do Nordeste.