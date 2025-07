PT abre processo para investigar presença de mortos na lista de votantes em eleição interna

A Câmara de Recursos do PT acatou apelo e decidiu abrir processo disciplinar para apuração de responsabilidade no processo eleitoral interno em Camaçari (BA) e em Barro Preto (BA), que, como revelou o Estadão, teve casos de mortos como eleitores.

"A Câmara de Recursos analisou o recurso sobre o processo eleitoral em Camaçari e, por unanimidade, portanto de forma terminativa, decidiu dar provimento ao recurso, reconhecendo a existência de irregularidades no processo eleitoral, ainda que sem definir, neste momento, a extensão exata de sua ocorrência", diz o texto.

Procurado, o PT da Bahia não respondeu o contato da reportagem.

O Estadão mostrou que a eleição que decidiu os presidentes dos diretórios a nível municipal, estadual e nacional teve pelo menos cinco mortos votantes em Camaçari e pelo menos um em Barro Preto.

A chapa Partido Forte, derrotada na votação que consagrou Tássio Brito - apadrinhado do senador Jaques Wagner (PT-BA) - como novo presidente da sigla no Estado no começo do mês, é a autora da denúncia.