O que Trump ganha ao apoiar Bolsonaro? Ex-presidente já acenou com saída do Brics e base militar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se a grande aposta para tentar livrar o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), tentar escapar da condenação no processo a que responde no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. A pressão de Washington sobre o STF, com taxação das importações de produtos brasileiros, até agora tem efeito reverso, com Bolsonaro alvo de nova investigação e sob medidas cautelares, sob risco de prisão. Trump foi presidente dos EUA pela primeira vez entre 2017 e 2020. Bolsonaro governou o Brasil entre 2019 e 2022. Eles, assim, compartilharam dois anos simultaneamente no poder, quando tiveram bastante sintonia.

Para além das afinidades, Bolsonaro tem feito acenos em medidas simpáticas ao novamente ocupante da Casa Branca, em caso de um eventual retorno ao poder. Bolsonaro está hoje inelegível, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Leia também | Bolsonaro: o que incomodou EUA foi Lula falar de novo padrão monetário no Brics

Bolsonaro disse que tiraria Brasil do Brics Em 6 de fevereiro deste ano, semanas após Trump tomar posse como presidente, Bolsonaro afirmou que, se retornar à Presidência, irá retirar o Brasil dos Brics — algo que não fez na passagem pelo cargo. “Eu, se for presidente de novo, saio do Brics”, disse à colunista da Folha de S.Paulo, Mônica Bergamo. A fala causou preocupação entre os países integrantes do bloco, sendo apontada como a primeira vez que um político brasileiro com peso político defendia a saída do bloco.