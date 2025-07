Lula participa de reunião com presidentes de esquerda no Chile nesta 2ª feira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente brasileiro tem almoço com intelectuais e grupos de reflexão sobre políticas públicas às 14h, no Ministério das Relações Exteriores chileno. Em seguida, às 17h, Lula participa de encontro com a sociedade civil no Centro Cultural Matucana 100, em Santiago.

A volta de Lula a Brasília está prevista para as 17h30 desta segunda-feira, com chegada à capital federal esperada para as 22h15.