Lula diz que decidirá candidatura em 2026, mas alfineta oposição: 'Eles não voltarão'

O presidente não fez citações sobre a operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica, está impedido de utilizar redes sociais e incomunicável com outros réus.

"No Brasil, tem milhões e milhões de almas, homens e mulheres, que não conhecem Brasília, não conhecem o gabinete do presidente, do governador, dos deputados e que, portanto, não tem como fazer pressão para que as coisas melhorem. É para esses que temos de olhar. São mulheres de 50 anos com fisionomia enrugada de tomar sol. Trabalhadores com as mãos calejadas não de roubar, mas de trabalhar no cabo da enxada", disse o presidente.

Segundo Lula, ele leu esse trecho do discurso de quase 20 anos atrás para dizer que o governo tem que "fazer várias opções".

"Tem uma quantidade de dinheiro recolhida dos impostos e tem que decidir para onde vai o dinheiro, para que região vai, que tipo de gente queremos favorecer", declarou.