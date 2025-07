Trump diz que 'coisa terrível' acontece no Brasil: 'Deixem Bolsonaro em paz'

/ Crédito: Associated Press

O presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump , afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo alvo de uma "perseguição" no Brasil. Em declaração, nesta segunda-feira, 7, em sua rede social, a Truth Social, Trump disse que acompanha a situação e classificou o tratamento dado a Bolsonaro como “terrível”.

Trump faz post em defesa de Bolsonaro Crédito: Reprodução/ Truth Social @realDonaldTrump

O presidente norte-americano também afirmou que vai acompanhar de perto o que chamou de “caça às bruxas” no Brasil. “Estarei observando muito de perto a CAÇA ÀS BRUXAS contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores”, escreveu.

Os dois políticos mantêm uma relação próxima desde que ambos estavam no poder. Impossibilitado de ir à posse de Trump, em janeiro de 2025, Bolsonaro chegou a participar de oração por chamada de vídeo. Um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), está nos Estados Unidos onde disse pretender atuar para "combater as ameaças à liberdade de expressão no Brasil".

A Procuradoria Geral da República (PGR) atribui ao deputado a suposta atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, considerando uma possível campanha de intimidação e perseguição contra integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal envolvidos em investigações e processos contra bolsonaristas.