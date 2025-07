Moraes mantém prisão preventiva de 'kid preto' suspeito de planejar sua morte e de Lula

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a prisão preventiva do tenente-coronel do Exército Rafael Martins de Oliveira nesta segunda-feira, 7. O militar, que integrava o grupo "kids pretos" é suspeito de participar do "Plano Punhal Verde e Amarelo", que intentava assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice e ministros da Corte. Em junho deste ano, a defesa pediu revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, sob o argumento de que se passaram mais de dois anos desde os supostos crimes.

Moraes, no entanto, considerou que o advogado "não apresentou qualquer fato superveniente que pudesse afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, ante a necessidade de resguardar ordem pública e a instrução processual penal". Para o magistrado, "estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva". Moraes alegou também que "a Procuradoria-Geral da República mais uma vez se manifestou pela manutenção da prisão preventiva" de Rafael de Oliveira. No último sábado, 5, o ministro também negou o pedido de Rodrigo Bezerra de Azevedo, outro kid preto. A defesa do militar pediu "a transferência do requerente para o Comando de Operações Especiais - COPESP, unidade situada a apenas 13,4 km do endereço residencial de sua família", para que ele ficasse próximo a sua esposa e filha menor. Moraes, porém, afirmou que o pedido "não guarda razoabilidade", uma vez que o COPESP é local onde ele "exercia suas funções anteriormente, bem como, segundo as investigações, o Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiânia/GO, é a sede dos denominados 'Kids Pretos'".