Guimarães rebate críticas sobre aumento de filiações no PT: 'Poderia ter feito mais'

Guimarães e Luizianne divergem quanto às filiações recentes ao Partido dos Trabalhadores / Crédito: Daniel Galber/Fábio Lima

Em meio ao processo eleitoral que define as novas lideranças do Partido dos Trabalhadores nos municípios, estados e nacionalmente, a discussão sobre novas filiações à sigla gera ruídos entre parlamentares do PT no Ceará. De um lado, há quem critique filiações em massa registradas, do outro a quem as defende. O deputado federal José Nobre Guimarães (PT-CE) defendeu as filiações recentes realizadas pelo PT no Ceará, prática que foi alvo de críticas recentes da também deputada federal Luizianne Lins (PT-CE). O petista reforçou não se arrepender e projetou que o partido poderia ter feito mais filiações.

Resultado positivo Sem citar nomes, Guimarães lembrou das críticas que foram feitas quando Evandro Leitão - hoje prefeito de Fortaleza - foi filiado à sigla. "Nós fomos criticados quando filiamos o Evandro no PT. Teve gente que criticou no PT, e deu certo, ou não deu certo? Qual é o resultado disso? Resultado altamente positivo". Luizianne chegou a lançar pré-candidatura para disputar a Prefeitura de Fortaleza pelo PT, mas retirou o nome da disputa pouco antes de o partido escolher Evandro Leitão como o candidato. Sem arrependimentos Guimarães disse não se arrepender das filiações feitas no Ceará, e até gostaria de ter feito mais. "Eu não me arrependo de nada, das filiações que nós fizemos aqui no Ceará. Pelo contrário, podia ter feito era mais, não deu tempo, mas eu acho que já está de bom tamanho", acrescentou.

Disputa interna 'aniquilada'?

Para a ex-prefeita Luizianne Lins, o alto número de filiações "definem o processo" e podem selar o fim da disputa, do ponto de vista prático, para os próximos PEDs. "Essas 16 mil pessoas que foram filiadas, de outubro até fevereiro, elas definem o processo. É como se a gente tivesse aniquilado a possibilidade de disputa interna do ponto de vista prático. Então melhor que a gente dialogue, discurse com a sociedade, explique, porque talvez seja o ultimo PED que a gente disputa de verdade", disse em tom de alerta. Modelo Ainda segundo o deputado, o funcionamento do partido no Ceará serve de modelo para o PT no restante do país. "Nós temos um marco e um modelo aqui de funcionamento do PT, conforme disse o Edinho (candidato a presidente nacional do PT), que é exemplo para o país, é um laboratório para o país, porque aqui a gente cuida do PT, faz unidade interna, busca construir essa unidade", argumentou.