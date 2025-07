Eleição PT Fortaleza: Grupo de Guilherme e Acrísio fica à frente de campos de Guimarães e Luizianne

O ex-deputado estadual Antônio Carlos, do Campo Popular, foi eleito presidente do PT Fortaleza, obtendo quase 80% dos votos válidos . Na eleição da chapa municipal, o campo do qual Antônio faz parte obteve maioria, ficando à frente do Campo Democrático, ligado ao deputado José Guimarães.

O recém-criado Campo Popular foi o mais votado no Processo Eleitoral Direto (PED) do Partido dos Trabalhadore s (PT) em Fortaleza, no último domingo, 6. A votação entre os filiados petistas definiu o comando dos diretórios municipais, estaduais e da nacional do partido.

Dessa forma, Sampaio trata o resultado na Capital como uma grande vitória dos dois campos, que juntos conquistaram 80% das vagas. "O resultado traduz uma imensa vitória política e eleitoral da tese da unidade partidária, que se não foi unânime abrangendo todas as correntes e campos, alcançou uma imensa maioria, e dará muita estabilidade à condução de nossa executiva no próximo período", avaliou ao O POVO .

Em fim de mandato como presidente do PT na capital cearense, o deputado estadual Guilherme Sampaio explica que os campos Popular e Democrático lançaram chapas distintas apenas em Fortaleza , já que quando entraram em consenso - que culminou no lançamento de apenas um candidato na municipal e um na estadual - já havia sido encerrado o prazo pra inscrição das chapas em Fortaleza.

A eleição do PT em Fortaleza tem 50 vagas disponíveis, que são distribuídas entre as chapas de acordo com a votação conquistada.

Entenda os principais campos que compõem o PT

Três grandes campos compõem hoje o PT no Ceará, todos com chapas distintas lançadas no PED em Fortaleza. Criado em abril de 2025, com a presença de uma série de parlamentares e prefeitos com mandato que são ligados ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o Campo Popular elegeu seu candidato e foi a chapa mais votada.

O Campo Democrático, que apoiou o candidato do Campo Popular na Capital, teve a segunda maior votação na Cidade. O grupo é comandado pelo deputado federal José Guimarães (PT-CE).