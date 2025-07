Conin lidera com ampla vantagem em prévia de eleição do PT Ceará

Até as 3 horas da manhã desta segunda-feira, 7, o resultado oficial do Processo de Eleições Diretas (PED) para presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) não havia sido cravado. Ainda assim, prévia dos números apurados em 108 municípios cearenses demonstraram que o atual presidente, Antonio Alves Filho, o Conin, contava com 93,39% dos votos apurados até agora.

Destes 108 municípios, não estão incluídos Fortaleza, Juazeiro do Norte e Maracanaú, três dos quatro municípios de maior população. A vereadora Professora Adriana Almeida, adversária de Conin no pleito, contava com 6,61% dos votos.