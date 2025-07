Comissão aprova livre parada de motoristas de app para passageiros com necessidades especiais

A proposta, que tramita na Câmara dos Deputados, autoriza motoristas de aplicativo a realizarem as paradas, desde que não comprometam a segurança do trânsito. Texto será analisado em outras comissões

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3450/23 , que cria o Programa Parada Segura . A iniciativa permite que motoristas de aplicativo possam parar em qualquer ponto da via para embarcar ou desembarcar passageiros com necessidades especiais .

Segundo o relator, a rigidez dos pontos fixos de embarque e desembarque pode representar obstáculos para pessoas com mobilidade reduzida. "Essa flexibilização representa um avanço concreto na inclusão social e na garantia do direito à mobilidade urbana", acrescentou Honaiser.

Nesses casos, os motoristas poderão parar em qualquer ponto da via, desde que a parada não comprometa a segurança do trânsito.

"Com o Programa Parada Segura, será conferida mais segurança e comodidade ao grupo prioritário no seu embarque e desembarque, e também ao motorista de aplicativo, que deixará de ser surpreendido com autuações injustas em razão da parada do veículo", explicou.

A emenda aprovada, de autoria de Honaiser, removeu do texto original a permissão para que motoristas aguardem passageiros em áreas específicas de shoppings, hospitais e eventos esportivos. "Entendemos que esse trecho pode entrar em conflito com o direito à propriedade privada", justificou o relator.

Tramitação no Congresso



A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Desenvolvimento Urbano e de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ) na Câmara. Com isso, o projeto poderá virar lei sem passar pelo plenário da Câmara.