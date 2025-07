AO VIVO: Lula defende mudança na OMC, Putin critica "bilhão dourado"; tragédia no Texas

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 7, repercute o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que defendeu uma reforma na Organização Mundial do Comércio (OMC) durante encontro da cúpula do Brics nesse domingo, 6, no Rio de Janeiro.

"Reforma da Organização Mundial do Comércio é outro eixo de ação imprescindível e urgente", disse Lula ao discursar na abertura da plenária sobre multilateralismo, economia e inteligência artificial (IA).