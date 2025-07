Jornal recorre de condenação por reportagem sobre remuneração de R$ 662 mil de desembargadora

A jornalista Rosane Oliveira, colunista de política, e o jornal Zero Hora, do Grupo RBS, entraram com recurso para tentar reverter a sentença que os condenou a pagar R$ 600 mil de indenização à desembargadora Iris Medeiros Nogueira, do Tribunal de Justiçado Rio Grande do Sul, por matérias que divulgaram o salário cima do teto da magistratura.

Em apelação ao Tribunal de Justiça, o jornal argumenta que foi punido pela publicação de informações verdadeiras e que há interesse público na divulgação dos pagamentos da desembargadora.