Bolsonaristas pedem 'justiça' em manifestação em São Paulo

Levantamento feito pelo Monitor do Debate Público do Meio Digital, da USP, mostra que 12,4 mil pessoas estiveram na manifestação

"O Brasil precisa de todos nós. É por liberdade, por justiça", disse nos últimos dias o ex-presidente (2019-2022) na plataforma X, ao convocar seus apoiadores para uma marcha na avenida Paulista, no centro de São Paulo.

A manifestação encerra um mês particularmente agitado para Bolsonaro no âmbito judicial.

Em uma fase crucial de seu processo no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente negou qualquer intenção golpista durante o aguardado cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro chegou a chamar de "canalha" no passado.

