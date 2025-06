Como está a situação de Carla Zambelli após pedido de extradição e perda de mandato

Os processos de extradição e de perda de mandato da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) estão em andamento. Após ser condenada a dez anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Zambelli deixou o País. A sentença do Supremo Tribunal Federal (STF) também determina a perda do cargo na Câmara dos Deputados. O Supremo encaminhou o pedido de extradição da ré e o ofício está sob análise do governo da Itália. Zambelli prometeu se apresentar às autoridades italianas assim que fosse notificada do pedido de extradição. A assessoria da parlamentar não retornou aos contatos do Estadão.

Pelo que Zambelli foi condenada? Em 14 de maio, Zambelli foi condenada pelo STF, por unanimidade, por coordenar uma invasão hacker aos sistemas do Poder Judiciário em janeiro de 2023. Durante o ataque, foi emitido um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Além de dez anos de prisão, a Corte determinou a perda do mandato. Zambelli é ré por empunhar uma arma contra um homem na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022. O julgamento por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal está pausado por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, mas já há maioria entre os ministros do Supremo para condená-la.

Após a condenação pela invasão aos sistemas do CNJ, Zambelli deixou o País e teve sua prisão preventiva decretada. A prisão da parlamentar depende de seu retorno ao Brasil, que será realizado por uma extradição. Como está o pedido de extradição de Zambelli? O STF pediu formalmente a extradição de Carla Zambelli nesta terça-feira, 11. O ofício "urgente" foi encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Ricardo Lewandowski.

No mesmo dia, o documento foi encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, ao qual cabe a remessa do documento para a autoridade estrangeira - no caso, o governo da Itália. O ofício foi encaminhado pelo Itamaraty à Embaixada do Brasil na Itália e, no início da manhã desta quarta-feira, já estava sob análise das autoridades do país europeu. Zambelli afirmou ao portal G1 nesta segunda-feira, 10, que se apresentaria às autoridades da Itália assim que a Justiça brasileira prosseguisse com seu pedido de extradição. O Estadão questionou a assessoria da parlamentar sobre seu paradeiro, mas não houve retorno. A oposição a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, tem pressionado o governo italiano a fornecer informações sobre a condição de Zambelli no país. Zambelli perderá o mandato?