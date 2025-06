STF abre exposição 'Memória em Julgamento'

Em meio ao emblemático julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados acusados pela trama do golpe, o Supremo Tribunal Federal (STF) inaugura nesta quarta-feira, 11, a exposição "Memória em julgamento: histórias que marcaram a Justiça e a sociedade". A mostra faz uma longa viagem pelos arquivos forenses, desde o período colonial, e relembra casos de grande repercussão, como a Chacina da Candelária, o assassinato de Daniella Perez, e o primeiro divórcio no País. A exposição é resultado de uma parceria entre o STF e o Tribunal de Justiça do Rio e reúne julgamentos que se tornaram marcos na história do Judiciário.

No mesmo evento, será lançada a 19.ª edição do Anuário da Justiça Brasil, publicação da Revista Consultor Jurídico (ConJur) que traz um raio-X do Poder Judiciário, incluindo dados sobre a produtividade dos magistrados e os desafios do sistema. Para a exposição, a curadoria da exposição selecionou casos que transcenderam os tribunais e influenciaram debates sociais: - Chacina da Candelária (1993) - o assassinato de oito crianças e jovens em situação de rua no Rio de Janeiro tornou-se símbolo da violação de direitos humanos no País. - Daniella Perez (1992): do romance na TV à tragédia real, a mostra revela documentos históricos do caso que virou símbolo da violência contra mulheres e da influência da mídia na Justiça.

- Ângela Diniz (1976) - o crime passional de Doca Street que vitimou sua companheira reacendeu discussões sobre feminicídio e a "defesa da honra". - Primeiro divórcio do Brasil (1977) - um casal de Niterói (RJ) conseguiu dissolver o casamento dois dias após a Lei do Divórcio entrar em vigor, marcando uma revolução no direito de família. - Inventário do "Maluco Beleza" (1989) - revelou que Raul Seixas não deixou fortuna, e sua herança foi dividida entre três filhas.

- Disputa pela herança de Tim Maia (1998) - um conflito judicial entre o filho biológico do cantor e uma mulher que alegava ser sua companheira. Segundo o desembargador Ricardo Couto, um dos organizadores, "cada processo é um retrato da vida real e da confiança na Justiça como guardiã da democracia". A exposição será aberta às 18 horas desta quarta. A entrada é gratuita.

Litígio A nova edição do Anuário da Justiça traz como tema de capa "Opção pelo litígio: sociedade demanda cada vez mais o Judiciário". Dados revelam que, em um ano, os juízes brasileiros assinaram 44 milhões de decisões, com uma média de 2.300 processos analisados por magistrado, cerca de nove casos por dia útil.