Zanin quer nomes de servidores do STJ em inquérito sobre vazamento de dados

"A prova inequívoca da verossimilhança desta minha afirmação decorre do fato de que as nossas medidas produziram farto material probatório, com documentos e valores em espécie, além de as equipes executórias das medidas não terem detectado qualquer atitude dos alvos que não tivesse sido de surpresa e pavor com a chegada dos policiais", enfatiza Campbell.

Ao Estadão , Campbell informou que já determinou ao seu gabinete que providenciem imediatamente as informações solicitadas por Zanin. "No nosso gabinete o acesso aos autos de investigações é muito restrito, limitadíssimo. Daí nossa certeza de não ter havido qualquer vazamento por qualquer dos raros servidores deste gabinete com acesso aos autos de investigação."

Noronha é o relator da Operação Maximus, investigação sobre desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado supostamente ligados a esquema de venda de sentenças.

Campbell é o relator da Operação Fames-19 que mira autoridades do Tocantins, inclusive o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), sob suspeita de desvio de recursos da pandemia para distribuição de cestas básicas. O governador foi alvo de buscas em sua casa e em seu gabinete, em agosto do ano passado. Ele nega irregularidades.

No ofício endereçado ao ministro Herman Benjamin - presidente do STJ -, Cristiano Zanin pede expressamente:

Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão buscou contato com o ministro João Otávio de Noronha, mas sem sucesso.

- Logs de acesso, do histórico de movimentação, das operações realizadas (criação, exclusão, alteração, envio, assinatura publicação etc.), do nome e siglas do usuário responsável pela operação, além dos servidores com permissão de leitura dos documentos produzidos nos autos dos processos, com a indicação do nome do servidor, e-mail funcional e pessoal, telefone e matrícula;

- Lista dos servidores públicos (quadro permanente ou cedidos) lotados nos gabinetes dos ministros João Otávio Noronha e Mauro Campbell, englobando o período entre 1 de janeiro de 2024 até a presente data, contendo nome completo, e-mail e telefone de todos os servidores que atuam e que já atuaram nos citados gabinetes no período acima indicado.

Em sua decisão, à qual o Estadão teve acesso, Zanin exalta "as indiscutíveis qualidade e produtividade do Poder Judiciário brasileiro" e afirma que seu prestígio "lamentavelmente pode vir a sofrer máculas em virtude do agir de uma ínfima minoria de seus membros e servidores".