Deputado revela possível localização de Carla Zambelli na Itália

Deputado italiano Angelo Bonelli/ deputada Carla Zambelli (PL), na tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília / Crédito: Reprodução redes sociais de Angelo Bonelli/ ViniLoures

Angelo Bonelli, deputado italiano que pediu a extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL) do país, disse que o serviço secreto italiano sabe a localização da parlamentar brasileira. Mas segundo ele, a relação de Zambelli com políticos da ultradireita italiana pode livrá-la da prisão e da extradição. “Eu tenho informação reservada de que ela chegou nesta manhã no aeroporto de Fiumicino (Roma). A polícia diz que não sabe onde ela está, mas o serviço secreto sabe. E a informação reservada que tenho é de que ela estaria na região do Veneto, no norte da Itália”, disse o parlamentar italiano à CNN.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No tabuleiro político interno da Itália, Bonelli faz oposição à primeira-ministra Giorgia Meloni. Ainda segundo o deputado, a relação de proximidade do partido do vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, pode ajudar a fugir das obrigações com a justiça brasileira. “Mas isso pode não acontecer devido à relação política dela com o partido de Matteo Salvini, que controla o Ministério do Interior e é um partido amigo da família Bolsonaro”, destacou o deputado.



O partido de Salvini é de extrema-direita e um dos sustentáculos da base governista de Meloni no parlamento nacional. Acusações contra Zambelli Zambelli foi condenada no Brasil por uma série de crimes relacionados a sua atuação política, especialmente durante e após o processo eleitoral de 2022. A parlamentar responde por porte ilegal de arma de fogo, incitação ao crime e constrangimento ilegal com uso de arma, após um episódio em que sacou uma pistola e perseguiu um homem negro pelas ruas de São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. Além disso, ela também é investigada por envolvimento em articulações golpistas e disseminação de notícias falsas contra o sistema eleitoral brasileiro, o que a colocou no centro de inquéritos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República (PGR) chegou a afirmar que Zambelli agiu com o objetivo de desestabilizar o processo democrático e instigar atos antidemocráticos.