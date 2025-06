AO VIVO: Bolsonaro nega relação com Zambelli, que já está na Itália; Lula na França; Trump x Musk

Zambelli está com prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após atender pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR)

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 6, repercute a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que negou relação com a deputada federal Carla Zambelli (PL). A parlamentar deixou o Brasil após ser condenada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A afirmação do ex-presidente ocorreu após ele prestar depoimento à Polícia Federal (PF) no inquérito que investiga seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL). No caso de Zambelli, ela está com prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após atender pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).