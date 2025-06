Alckmin culpa seca e dólar por resultado ruim do governo em pesquisa: 'Retrato do momento'

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o resultado da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta semana, que apontou o pior patamar na desaprovação da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), serve como um estímulo para o governo trabalhar mais. Alckmin repetiu ainda que pesquisas são um "retrato de momento".

"Pesquisa é retrato de um momento. O que nós tivemos no final do ano e no começo do ano? O Brasil sofreu uma seca enorme, uma grande seca. Houve uma queda de produção, aumento do preço de alimento. E o dólar disparou. Com as questões estadunidenses, chegou a R$ 6,20", disse.