Advogado de Rumble e Trump Media sai em defesa de Eduardo Bolsonaro e critica Moraes

O advogado americano Martin de Luca, que representa a Trump Media e a rede social Rumble, defendeu o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em entrevista à CNN nesta sexta-feira, 6.

Em seus argumentos, o advogado compara o Brasil com nações não democráticas. "Nem o Alexandre de Moraes, do Brasil, nem um juiz da Coreia do Norte, nem um juiz do Irã ou da Venezuela pode censurar um dissidente porque este fala coisas que não gosta de ouvir, não concorda ou se sente ameaçado, quando essa pessoa está no território dos EUA".