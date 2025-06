Davi Alcolumbre pretende votar projeto que aumenta o número de deputados este mês

DAVI Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado / Crédito: Roque Sá / Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) afirmou que deseja, ainda neste mês, colocar em pauta na Casa o projeto que aumenta o número de deputados. A declaração foi dada durante o 11º Fórum Parlamentar do Brics, que ocorreu nesta quinta-feira, 5. Acesse o canal de Últimas Notícias do O POVO; clique AQUI

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Projeto de Lei Complementar 177/2023 propõe a elevação do número de deputados afim de "garantir a proporcionalidade populacional". Para isso, usa como base os dados do IBGE. Com a atualização, a composição da Câmara sairia de 513 membros para 531, a partir da eleição de 2026. A quantidade de cadeiras na Câmara dos Deputados não é alterada desde 1993. Confira os Estados que terão alteração: - Amazonas, de 8 para 10 - Ceará, de 22 para 23

- Goiás, de 17 para 18 - Minas Gerais, de 53 para 54 - Mato Grosso, de 8 para 10

- Pará, de 17 para 21 - Paraná, de 30 para 31 - Rio Grande do Norte, de 8 para 10

- Santa Catarina, de 16 para 20 Aumento de número de deputados O pedido para que haja aumento do número de deputados se originou no Supremo Tribunal Federal (STF), que pediu atualização de acordo com a população de cada estado. O projeto já foi aprovado na Câmara, no dia 6 de maio. O texto recebeu 270 votos à favor e 207 contra.