Servidores da Fagifor protestam e fecham rua; sindicalista se amordaça na Câmara

Servidores protestam contra projeto sobre a Sindfort / Crédito: Divulgação/Sindfort

Servidores da antiga Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) realizaram protesto nesta quarta-feira, 4, na Câmara Municipal de Fortaleza. Os vereadores votam a mensagem do prefeito Evandro Leitão (PT) para extinguir a entidade e incorporar servidores e atribuições à estrutura da Secretaria Municipal da Saúde. Segundo manifestantes, faltaria transparência no processo de relocação dos empregados da fundação pela gestão Evandro. Funcionários públicos prometem paralisação a partir de hoje.

Das galerias, , um grupo entoou gritos de manifestação pedindo adequação na carga horária da categoria. "180 horas!" e "Eu vim buscar a minha isonomia!" foram frases repetidas na mobilização. Nas adjacências, servidores fecharam rua Thompson Bulcão, em frente à Câmara. Diretor setorial de Saúde do Sindifort, Anderson Ribeiro, amordaçou-se em reunião da CCJ na votação do projeto que extingue a Fagifor Crédito: Divulgação/Sindfort Na Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta foi aprovada, o diretor setorial de Saúde do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), Anderson Ribeiro se amordaçou-se em protesto. Segundo o Sindicato dos Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), a proposta do prefeito Evandro Leitão (PT) enviada ao Legislativo nessa terça-feira, 3, "violou acordo com servidores e entidades sindicais".

De acordo com o sindicato, após mobilizações realizadas na última segunda-feira, 2, na Secretaria Municipal da Saúde (SMS), entidades sindicais estiveram em conversa com uma comissão de representantes da gestão de Fortaleza. Na reunião, segundo os sindicalistas, teria sido acordado o enquadramento de profissionais com nível superior na rede de saúde do Município. No entanto, devido ao impasse quanto aos funcionários de nível médio, os sindicatos deveriam apresentar uma contraproposta em reunião posterior com a Prefeitura. Porém o projeto foi enviado ao Legislativo sem que a negociação tivesse desdobramento, segundo protestam.

“Está se criando uma subcategoria com esses servidores da Fagifor, em um tratamento que não é igualitário com os que já são hoje da prefeitura de Fortaleza”, enfatizou Eriston Ferreira, presidente do Sindifort, ao O POVO.

Em maio passado, a categoria já havia denunciado a falta de isonomia no processo. Representantes dos empregados estiveram na Câmara Municipal para pedir apoio de parlamentares na redução da jornada dos plantões. Na ocasião, líderes sindicais se reuniram com vereadores da base e da oposição. Reforma administrativa da gestão Evandro Criada na gestão Roberto Cláudio (sem partido), a Fagifor foi extinta na reforma administrativa do prefeito Evandro Leitão, aprovada no início deste ano. A entidade tinha o objetivo de gerir equipamentos públicos da saúde, mas, segundo Bruno Mesquita (PSD), “não fez isso”.