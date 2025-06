O POVO News: Alexandre de Moraes determina prisão e coloca Zambelli na lista da Interpol

Prisão de Carla Zambelli, julgamento do Marco Civil e nova pesquisa Quaest sobre Lula são temas da edição desta quarta do O POVO News.

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quarta-feira, 4. A transmissão ao vivo, às 18 horas, traz uma análise aprofundada dos principais temas que movimentam o cenário político e jurídico do país.

O destaque da edição é a repercussão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A medida inclui ainda a inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol e envolve discussões sobre o direito internacional e possíveis pedidos de extradição, uma vez que a deputada se encontra fora do Brasil.