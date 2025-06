AO VIVO: Zambelli pode ser presa fora do País e extraditada? Entenda; Eduardo Bolsonaro x Lula

Carla Zambelli foi condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar da condenação, ainda não havia mandado de prisão contra a parlamentar

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 4, repercute o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL), que deixou o Brasil após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A parlamentar afirmou nessa terça-feira, 3, ser "intocável" na Itália após anunciar que deixou o Brasil para morar na Europa. Ela foi condenada pela Suprema Corte em maio a dez anos de prisão, além da perda na Câmara dos Deputados.