STF x Big Techs: manter julgamento é vital para soberania do Brasil; leia análise

Ignorando as ameaças dos Estados Unidos, a Suprema Corte do Brasil (STF) deu mais um passo decisivo para definir os limites e as responsabilidades das plataformas digitais no país, ao avançar com o julgamento que discute a constitucionalidade das regras de moderação de conteúdo por parte das redes sociais. A movimentação acontece em meio a um novo capítulo da geopolítica digital, marcado por declarações de autoridades de estado dos Estados Unidos contra iniciativas que possam afetar empresas de tecnologia americanas — as chamadas "Big Techs".

Embora Rubio não tenha mencionado explicitamente o Brasil, fontes diplomáticas apontam que o novo posicionamento do governo norte-americano serve de alerta para países que estão discutindo ou implementando legislações que contrariem os interesses comerciais das gigantes da tecnologia. Entre elas, estão Google, Meta, X (antigo Twitter) e outras empresas que dominam o ecossistema informacional global.

Apesar disso, os ministros do STF decidiram seguir com o julgamento que poderá definir novos parâmetros para o funcionamento das redes sociais no país. A ação em pauta discute se é constitucional que as plataformas removam ou suspendam conteúdos e perfis sem decisão judicial, algo previsto no Marco Civil da Internet, mas que passou a ser questionado diante do aumento de abusos e da disseminação de discursos de ódio e desinformação.

O STF entende que, em um ambiente democrático, a liberdade de expressão precisa coexistir com a responsabilização por danos. “As redes sociais não podem ser um território sem lei”, declarou o ministro Alexandre de Moraes, durante sessão da Corte em 8 de janeiro deste ano, reforçando que a atuação das plataformas precisa estar subordinada à Constituição brasileira.

A decisão do Supremo está alinhada a um movimento mais amplo de regulação que também ocorre na União Europeia, com o "Digital Services Act", e em países como Austrália, Canadá e Índia. Em todos esses casos, as autoridades buscam garantir maior transparência algorítmica, regras para moderação de conteúdo e responsabilização das empresas em casos de violação de direitos.