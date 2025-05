PGR suspende cooperação com Peru por uso indevido de provas de acordos de delação da Lava Jato

A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu suspender a cooperação com órgãos de investigação do Peru na Operação Lava Jato por considerar que as provas compartilhadas de acordos de delação foram usadas indevidamente na jurisdição peruana.

Segundo a Procuradoria, houve "utilização indevida de elementos de provas fornecidas por colaboradores da Justiça brasileira contra eles na jurisdição peruana, descumprindo cláusula do tratado de cooperação".

A PGR ainda vai avaliar se retoma a colaboração. Para isso, a Secretaria de Cooperação Internacional do MPF aguarda informações de autoridades do Peru.

Procurada pelo Estadão, a Procuradoria informou que suspensão envolve apenas o caso específico das colaborações de ex-executivos da OAS, que fecharam delação no Brasil, mas foram processados no Peru com base nas provas de seus acordos.

A PGR afirmou que tem solicitado esclarecimentos do país, mas que as informações que recebidas até o momento não foram suficientes para afastar as alegações de que as provas produzidas no Brasil foram indevidamente aproveitadas no Peru.