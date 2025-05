PF prende 5 suspeitos da morte de 'lobista dos tribunais' no inquérito sobre venda de sentenças

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 14, uma nova fase da Operação Sisamnes, que investiga a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesta etapa, os policiais federais investigam os mandantes e coautores do assassinato do advogado Roberto Zampieri, conhecido como "lobista dos tribunais", morto a tiros na porta do seu escritório em Cuiabá, em dezembro de 2023.