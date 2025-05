Com voto contrário de Onélia, TCE condena Vitor Valim à devolução de R$ 6,9 milhões

Onélia Leite pediu vistas, votou para não punir Vitor Valim, mas foi vencida pelos demais conselheiros / Crédito: Fernanda Barros e Fábio Lima

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) desaprovou a prestação de contas do ex-prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB). Ele foi condenado à devolução de R$ 6.943.100,99 milhões aos cofres públicos e multa em torno de R$ 22 mil. A decisão foi tomada no último dia 19 de maio e ocorreu após a conselheira Onélia Leite, esposa do ministro Camilo Santana (PT), pedir vistas, votar para que Valim não fosse punido e ser vencida pelos demais conselheiros.

A Corte de Contas também decidiu enviar o caso ao Ministério Público do Ceará (MPCE), que pode abrir uma ação penal ou civil contra Valim. Por nota, assessoria de comunicação do ex-prefeito afirmou que ele apresentará recurso. "Destacamos, ainda, que todas as contratações realizadas seguiram os preços praticados pelo mercado, sempre com respeito ao bem público e aos princípios da legalidade e economicidade". Entenda o caso No voto, Onélia discordou dos outros conselheiros sobre o caso de Vitor Valim e votou pela exclusão dele no processo. Contudo, os demais optaram pela punição do ex-prefeito de Caucaia, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.



A prestação de contas julgadas pelo TCE se refere à contratação "antieconômica" das empresas Soure Serviços Municipais S/A e Soure Ambiental S/A, no anos de 2021 a 2023, para execução de serviços de limpeza urbana. Conforme o voto da relatora, a conselheira Soraia Thomaz Dias Victor, Valim atuou "pró-ativamente para a criação das estatais, mediante os atos constituintes, para, logo depois, transferir suas atividades para empresas terceirizadas, tornando as estatais meras intermediárias, gerando sobrecustos, fuga do capital das estatais para terceiros e o desvio de finalidade institucional". Leia na íntegra nota de Vitor Valim "Reafirmando o compromisso com a verdade e a transparência, a assessoria do ex-prefeito Vitor Valim informa que o processo mencionado ainda está em andamento e que será apresentado recurso dentro do prazo legal.