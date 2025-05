Abin só soube da gravidade do 8 de Janeiro na véspera, afirma ex-diretor

Assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Torres é acusado de integrar o "núcleo crucial" do plano de golpe de Estado. Os dois são réus em ação penal que tramita no Supremo. O ex-titular da Justiça era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na época dos atos golpistas.

'Grande porte'

Saulo Cunha foi chefe da Abin no início do governo Lula. Segundo relatou ontem, a agência não tinha conhecimento prévio do trajeto dos radicais e essa informação só chegou para ele às 8 horas do próprio dia 8, por meio da Polícia Federal. No dia 7, afirmou, a PF havia contado cerca de 25 ônibus na capital federal; no dia 8, o número de veículos passou para cem na Granja do Torto. "Cem ônibus são quase 5 mil pessoas. Teríamos uma manifestação de grande porte", disse ele.

Os alertas, no entanto, já estavam sendo feitos desde o dia 2 de janeiro ao Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin). Naquela data, bolsonaristas trocavam mensagens em aplicativos com convocações para os atos em Brasília, sugerindo a invasão das sedes dos Poderes. Eles depredaram dependências do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF.

Fazem parte do Sisbin, por exemplo, as secretarias executivas da Casa Civil, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e do Ministério das Relações Exteriores, além dos centros de inteligência de cada uma das Forças Armadas e do Ministério da Justiça, assim como as diretorias de inteligência da pasta, da PF e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).