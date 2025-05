Lula passa por nova avaliação médica e está bem, mas agendas são canceladas

O chefe do Executivo se sentiu mal na tarde desta segunda-feira, 26, e foi levado à unidade do Sírio Libanês na capital federal para exames. De acordo com a Secom, o presidente deve despachar do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e não há previsão de retorno ao Palácio do Planalto nesta terça-feira.

Os sintomas podem levar de 24 a 48 horas para cessar. Boletim médico divulgado às 19h desta segunda-feira pelo Sírio Libanês informou que Lula foi atendido pela equipe médica liderada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio, diretora clínica do hospital, e afirmou que os exames de imagem e de sangue apontaram resultados dentro da normalidade.

O presidente teria duas agendas públicas nesta terça: um encontro com reitores e a comemoração do dia do diplomata, no Itamaraty. O chefe do Executivo será será representado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana, na primeira agenda e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin no Itamaraty.

Apesar de Lula ter cancelado sua agenda no Palácio do Planalto nesta terça-feira, não há previsão de uma nova ida ao hospital ou de um boletim médico até o fim do dia.

Em fevereiro, o presidente passou por exames de check-up anual, que apontaram que ele estava ótimo, segundo Kalil, seu médico pessoal.