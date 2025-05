Sergio Moro lidera disputa pelo governo do Paraná, aponta pesquisa

O senador Sergio Moro (União Brasil) lidera a disputa pelo governo do Paraná nas eleições de 2026, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo Instituto Paraná Pesquisas. Moro aparece na liderança em todos os cenários estimulados do levantamento para a eleição de governador.

No primeiro cenário testado, Sergio Moro aparece com 43,9% das intenções de voto, seguido por Requião Filho, com 18,1%, e Beto Richa, que registra 17,9%. Guto Silva aparece com 3,9%, enquanto Enio Verri tem 2,6%.

No segundo cenário, sem a presença de Moro, Beto Richa lidera com 22,6%, seguido de perto por Requião Filho, com 20,8%. Alexandre Curi aparece com 18,3%, Guto Silva tem 5,5%, e Enio Verri, 3,2%.

A pesquisa também testou Moro em uma disputa direta com Alexandre Curi, o senador do União registrou 58,1% contra 24,0% do adversário.

Em um possível segundo turno entre Sergio Moro e Beto Richa, o ex-juiz da Lava Jato venceria com 55,1% contra 28,7% do ex-governador. Já em uma disputa contra Guto Silva, Moro teria ainda maior vantagem, com 63,8% das intenções de voto contra 17,1% do adversário.