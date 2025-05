Ex-ministro da Saúde diz no STF que não ouviu plano de golpe e consolou Bolsonaro pela derrota

O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga disse, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 26, que consolou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia seguinte à derrota contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 e negou ter sido procurado por pessoas do governo para falar de uma tentativa de golpe de Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estive com Bolsonaro na segunda-feira logo após as eleições, talvez o último dia que ele foi para o Palácio do Planalto. Naturalmente ele estava muito triste, como estávamos", afirmou Queiroga. "Lembrei ao presidente de exemplo como o presidente Nixon que teve que renunciar a presidência dos Estados Unidos, e Jimmy Carter que não foi eleito e tiveram maior protagonismo político depois."

Queiroga participou da audiência como testemunha do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e do ex-ministro Walter Braga Netto no processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado.

Nessa audiência, Queiroga defendeu as declarações de Bolsonaro em reunião ministerial de julho de 2022 que veio a público posteriormente. Naquele encontro, o ex-presidente pediu a união da Controladoria-Geral da União, das Forças Armadas e da Polícia Federal para "fiscalizar" as urnas eletrônicas.

"Aquilo ali era uma fala de liderança política muito assertiva e afirmativa dentro do padrão que ele fazia em outras ocasiões até mesmo publicamente", afirmou Queiroga.