Advogado que enfrentou Moraes se filia ao Novo e lança pré-candidatura ao Senado pelo DF

O desembargador aposentado Sebastião Coelho, conhecido por suas críticas contundentes ao Supremo Tribunal Federal (STF), filiou-se ao Partido Novo. A cerimônia de oficialização está marcada para o dia 10 de junho, em Brasília, quando também deve ser anunciada sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Distrito Federal nas eleições de 2026. "É uma honra receber o dr. Sebastião Coelho no Novo. Um homem decente e honrado, que age com coerência e convicção. Sua coragem para enfrentar os abusos do Supremo é inquestionável", afirmou Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Novo.

Durante o julgamento da Primeira Turma do STF sobre a denúncia contra Martins, em 22 de abril, Coelho não poupou críticas à Corte, chegando a dizer que seus ministros são "as pessoas mais odiadas deste País". Ele deixou a defesa de Martins dias depois, alegando que "não existe defesa possível" no caso, além de citar problemas pessoais. Antes, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) chegou a abrir um processo administrativo para apurar uma possível ligação financeira de Coelho com os atos de 8 de janeiro. Contudo, a Polícia Federal concluiu que suas movimentações bancárias se restringiam a despesas pessoais, sem indícios de financiamento aos protestos. Nascido em Santana do Ipanema (AL), Sebastião Coelho tem 70 anos e construiu sua trajetória no Judiciário do Distrito Federal, onde atuou como juiz e depois como desembargador do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT). Ele acumula mais de 660 mil seguidores em sua conta no Instagram.