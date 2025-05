Quem será ouvido nesta segunda pelos ministros do STF no julgamento do golpe de 8 de Janeiro

As audiências serão realizadas por videoconferência e ocorrem até dia 2 de junho, incluindo 81 testemunhas, entre acusação e defesa.

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a ouvir nesta segunda-feira, 19, as testemunhas da ação penal contra o chamado "núcleo crucial" da tentativa de golpe de Estado, composta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus.

Serão cinco as testemunhas de acusação ouvidas neste primeiro dia, marcada para ter início às 15h. Entre elas, estão os ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Força Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior.

Nos próximos dias, foram arroladas sete testemunhas do delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e as demais para as defesas dos outros acusados de planejarem a trama golpista.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi convocado inicialmente como testemunha de acusação, e também seria ouvido mais tarde como testemunha da defesa de Anderson Torres, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) o dispensou de depor nesta segunda-feira, mantendo o chamado apenas para a audiência da defesa de Torres.

Com isso, as testemunhas de acusação que inicialmente eram seis, passam a ser cinco. Confira quem são elas: