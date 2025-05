Espanha rejeita novamente extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio

No despacho, os magistrados afirmaram que apenas o próprio Eustáquio ou o Ministério Público espanhol poderiam apresentar recurso contra a decisão que rejeitou a extradição em 14 de abril. Ao Brasil, segundo a Corte, caberia apenas "aderir" a um desses recursos, não sendo parte formal no processo.

A Justiça da Espanha rejeitou um recurso do governo brasileiro que pedia a extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. A 3ª Seção da Sala Penal da Audiência Nacional da Espanha entendeu que o Brasil não tem legitimidade para recorrer diretamente da negativa anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A argumentação reforça a posição já expressa no julgamento anterior, que havia negado a extradição por enxergar "motivação política" no pedido feito pelas autoridades brasileiras.

Como mostrado pelo Estadão, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a extradição solicitada pelo governo da Espanha de um cidadão búlgaro. Moraes argumentou que a negativa espanhola de deportar Eustáquio representava um "desrespeito ao requisito de reciprocidade entre Brasil e Espanha".

Em nota enviada ao Estadão, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que vai recorrer novamente no caso. A AGU afirmou entender que "devem ser adotadas todas as medidas cabíveis para permitir a extradição de Oswaldo Eustáquio Filho para o Brasil". O novo recurso será apresentado por um advogado contratado na Espanha pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável por representar os interesses brasileiros no caso.

Relembre o caso