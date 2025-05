Gilmar Mendes autoriza Virgínia Fonseca a ficar em silêncio na CPI das Bets

"O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana", afirma a decisão da noite da segunda-feira, 12.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu que a influenciadora Virgínia Fonseca fique em silêncio durante seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que investiga irregularidades em apostas online. Virgínia foi convocada para prestar esclarecimentos em sessão marcada para às 11h desta terça-feira, 13.

O advogado relembrou que, durante reunião da CPI das Bets realizada no dia 29 de abril, um convocado teve prisão em flagrante sob a alegação de que ele teria mentido.

A defesa da influenciadora também solicitou que Virgínia tivesse o direito de não ser submetida ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo. A decisão de Gilmar Mendes não acatou esta parte do pedido.

Além de ficar em silêncio, a influenciadora será assistida por advogado durante todo o depoimento e deverá "ser inquirida com dignidade", vedada sua submissão a constrangimentos, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso exerça os direitos explicitados.

Sob a presidência do senador Hiran Gonçalves (PP-RR), a CPI das Bets tem como finalidade apurar os impactos dos jogos de apostas online nas finanças das famílias brasileiras, além de investigar possíveis vínculos com organizações criminosas envolvidas em esquemas de lavagem de dinheiro.

"A CPI tem o dever de seguir todos os rastros financeiros e jurídicos relacionados ao mercado das apostas. Tanto a senhora Virgínia quanto a doutora Adélia aparecem em situações que precisam ser esclarecidas com transparência e responsabilidade. Estamos cumprindo o papel de fiscalização e investigação que a sociedade espera do Senado", afirmou Thronicke.

Com aproximadamente 53 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora já promoveu, por meio de suas redes sociais, empresas de grande porte no setor de apostas.