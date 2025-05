Alckmin discursa em abertura de evento na capital paulista

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou nesta segunda-feira, 12, da abertura do Apas Show 2025, em São Paulo (SP). Em discurso na abertura do evento do setor supermercadista, ele abordou temas como o novo consignado, regulamentação de bets, emprego e isenção do imposto de renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Alckmin assumiu interinamente a Presidência com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao exterior.