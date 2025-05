Líderes católicos condenam imagem de Trump como papa: 'Não foi bom'

Donald Trump compartilhou foto de inteligência artificial em que aparece vestido de papa / Crédito: Reprodução/Casa Branca

O cardeal norte-americano Timothy Dolan criticou a publicação feita por Donald Trump em suas redes sociais. No post, o presidente dos Estados Unidos aparece vestido como papa. "Não foi bom", afirmou o religioso. "Espero que ele não tenha tido nada a ver com isso."

Dolan, que é arcebispo de Nova York, está em Roma para participar do conclave que se inicia na próxima quarta-feira, 7. Ele comentou o assunto após uma missa celebrada na Itália.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A imagem de Trump como líder da Igreja Católica gerou forte repercussão negativa, principalmente entre bispos do estado de Nova York. Em nota publicada na rede social X, eles declararam:

"Não há nada de inteligente ou engraçado nessa imagem, senhor presidente. Acabamos de enterrar nosso amado papa Francisco e os cardeais estão prestes a entrar em um conclave solene para eleger um novo sucessor de São Pedro. Não zombe de nós."

VEJA TAMBÉM| Trump recebe críticas ao ‘virar’ papa em foto de IA compartilhada pela Casa Branca

Repercussão internacional e críticas à postura do presidente

A imagem repercutiu também nos principais jornais italianos, como o La Repubblica, que criticaram a atitude de Trump. O presidente, que não é católico e não costuma frequentar igrejas, fez a publicação na noite de sexta-feira, 2.



Trump já havia feito comentários controversos no início da semana. Questionado por jornalistas sobre a sucessão de Francisco, afirmou: “Eu gostaria de ser papa. Seria a minha primeira escolha”.

LEIA MAIS| Papa Francisco: biografia, sacerdócio e curiosidades do sumo pontífice

Contexto político e reações à fala

A imagem postada na sexta-feira, 2, mostra um Trump sério sentado em uma cadeira ornamentada, vestido com trajes papais brancos e mitra, com o dedo indicador levantado. O perfil oficial da Casa Branca republicou o registro, que é produzido por inteligência artificial.