Jogo Político: Prefeito Ricardo Silveira fala dos desafios na gestão em Quixadá

O gestor é entrevistado pelo colunista do O POVO Carlos Mazza e pelo diretor de Opinião do O POVO, Guálter George

O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD), é o entrevistado desta segunda-feira, 5, do mesa cast Jogo Político, que chega ao episódio #423. O gestor é entrevistado pelo colunista do O POVO Carlos Mazza e pelo diretor de Opinião do O POVO, Guálter George. Entre os temas abordados, os desafios para a administração de um dos municípios mais importantes do estado e o papel do PSD nas eleições de 2026.

Acompanhe o Jogo Político ao vivo: