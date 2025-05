Donald Trump "vestido" de papa gera reações nas redes sociais; veja

Imagem do presidente dos Estados Unidos "vestido" de papa é divulgada pelo perfil oficial da Casa Branca e repercute entre internautas

Christian Lynch , historiador e cientista político, compartilhou em seu perfil do X (antigo Twitter) que “o desejo de Trump ser papa tem um sentido mais profundo”. “Ele é hoje em Washington aquilo que o papa foi durante até o concílio Vaticano II em Roma: líder inconteste de uma internacional reacionária. Nesse sentido ele é de fato seu sucessor”, analisou.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump (Republicanos) , compartilhou uma foto em aparece “vestido” de papa na sua rede social, a Truth Social, no sábado, 3. O registro aparenta ser produzido por inteligência artificial e gerou reações entre políticos e internautas.

Internautas também reagiram à publicação do republicano. O geógrafo Pedro Ronchi ironizou a situação. “Ditador da Venezuela posta foto como se fosse o papa para ofender católicos. Ah, não, foi o Trump que fez isso”.

O jornalista Flávio Fachel foi mais breve no comentário, porém fez uma crítica mais dura: “Mau gosto, intolerância, ignorância”, escreveu também em suas redes sociais.

Já o jornalista William de Lucca fez um paralelo entre a postagem de Donald Trump e uma publicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em que compartilhou a foto de sua barriga após cirurgia para desobstruir o intestino. Bolsonaro recebeu alta nesse domingo, 4, após três semanas internado.

A deputada estadual Bella Gonçalves (Psol-MG) usou o X para compartilhar se manifestar sobre o assunto e avaliou a publicação como “desrespeitosa” e que a deixou “sem palavras”. “É de uma uma pretensão enorme e de completo mau gosto. Papa Francisco foi o oposto do que representa Trump . Que ainda se desculpem por tamanha falta de noção”, completou.

O professor titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Wilson Gomes , fez a sua análise: “Ofensivo? Achei não. Achei revelador. O inconsciente de Trump berra nessa foto a sua obsessão por poder. Não quer ser presidente, quer ser papa, rei, imperador. Por isso mesmo vai se transformando em presidente-rei daquele país do Norte”.

Casa Branca também divulga foto

A Casa Branca divulgou em seus perfis oficiais a imagem do republicano. A ação repercutiu e recebeu críticas. “A imagem de Trump como Papa compartilhada pelo perfil oficial da Casa Branca é ofensiva. Desrespeita a Igreja Católica dias após a morte do Papa Francisco e pouco antes do conclave”, foi a opinião compartilhada pelo jornalista Guga Chacra.

Candidata a vereadora pelo Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2024, Roberta Bastos também criticou o republicano: “Trump postou uma imagem vestido de papa. A Casa Branca compartilhou. Isso dias após a morte do Papa Francisco. Não é só ridículo. É perigoso. Ele se vê como uma figura sagrada, intocável, acima da fé, da razão, da democracia”.

Ela continua: “Trump não é meme. É ameaça global. Racista, autoritário, manipulador. Brinca com religião como brinca com vidas. O mundo não pode normalizar esse tipo de loucura”.

O ex-deputado federal Jean Wyllys chamou de “Falsolatria”, a “foto do mentiroso Trump como Papa e o fato de que o perfil oficial da Casa Branca a publicou. Nós passamos da pós-verdade para a falsolatria; da neurose à perversão política”, compartilhou nas redes sociais.